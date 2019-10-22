Коломойский заявил о возможном возрождении ФК "Днепр". Футбол

Бизнесмен не исключает такой вариант.

Коломойский заявил о возможном возрождении ФК "Днепр"
Игорь Коломойский
Фото: delo.ua

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что в следующем сезоне футбольный клуб "Днепр", который еще в 2015 году играл в финале Лиги Европы, вполне вероятно, продолжит существование, сообщает интернет-издание "Мой город".

Коломойскому задали вопрос, когда "Днепр", который еще недавно составлял конкуренцию грандам украинского футбола - "Шахтеру" и "Динамо", и играл в еврокубках, можно будет вновь увидеть на поле.

"Я думаю, что в следующем сезоне", - заявил Коломойский в интервью.

Напомним, проблемы у двукратного чемпиона СССР и обладателя Кубка начались в 2016 году.

Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом.

По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11 место в Украинской Премьер-лиге и вылетел в Первую лигу, но по решению УЕФА клуб понизили до Второй лиги.

С сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса, и спортсмены начали играть в любительском чемпионате.

Однако нынешним летом выяснилось, что "Днепр" не заявлен на новый сезон чемпионата Украины среди любительских клубов.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. ФутболПолицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. Футбол
Помимо Украины еще 5 сборных гарантировали себе выход в финальный турнир Евро-2020Помимо Украины еще 5 сборных гарантировали себе выход в финальный турнир Евро-2020
ГПУ открыла производство в отношении Динамо из-за неуплаты налоговГПУ открыла производство в отношении Динамо из-за неуплаты налогов
В чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поляВ чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поля
Экс-наставник "Шахтера" согласовал контракт с московским "Динамо", - СМИЭкс-наставник "Шахтера" согласовал контракт с московским "Динамо", - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
УЕФА запретил матчи между командами из РоSSии и Косово. ФутболУЕФА запретил матчи между командами из РоSSии и Косово. Футбол
Коломойский отрицает угрозы главе Федерации баскетбола из-за проигрыша команды, где играет его сынКоломойский отрицает угрозы главе Федерации баскетбола из-за проигрыша команды, где играет его сын
Футбольный агент на судебном заседании обвинил Фергюсона в договорном матчеФутбольный агент на судебном заседании обвинил Фергюсона в договорном матче
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сынКоломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Матч "Барселона" - "Реал" перенесен на неопределенный срок. ФутболМатч "Барселона" - "Реал" перенесен на неопределенный срок. Футбол
В матче Кубка Голландии футболист отпраздновал свой гол глотком пива из брошенного в него стаканаВ матче Кубка Голландии футболист отпраздновал свой гол глотком пива из брошенного в него стакана
"Реал" открыл в Украине очередные спортивные школы. Футбол"Реал" открыл в Украине очередные спортивные школы. Футбол
В чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поляВ чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поля
Ла Лига инициирует перенос матча между "Барселоной" и "Реалом" из столицы Каталонии в столицу Испании. ФутболЛа Лига инициирует перенос матча между "Барселоной" и "Реалом" из столицы Каталонии в столицу Испании. Футбол
УЕФА намерена лишить Турцию права проведения финала Лиги Чемпионов-2019/20. ФутболУЕФА намерена лишить Турцию права проведения финала Лиги Чемпионов-2019/20. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости