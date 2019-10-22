Коломойский заявил о возможном возрождении ФК "Днепр". Футбол

Бизнесмен не исключает такой вариант.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что в следующем сезоне футбольный клуб "Днепр", который еще в 2015 году играл в финале Лиги Европы, вполне вероятно, продолжит существование, сообщает интернет-издание "Мой город".

Коломойскому задали вопрос, когда "Днепр", который еще недавно составлял конкуренцию грандам украинского футбола - "Шахтеру" и "Динамо", и играл в еврокубках, можно будет вновь увидеть на поле.

"Я думаю, что в следующем сезоне", - заявил Коломойский в интервью.

Напомним, проблемы у двукратного чемпиона СССР и обладателя Кубка начались в 2016 году.

Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом.

По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11 место в Украинской Премьер-лиге и вылетел в Первую лигу, но по решению УЕФА клуб понизили до Второй лиги.

С сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса, и спортсмены начали играть в любительском чемпионате.

Однако нынешним летом выяснилось, что "Днепр" не заявлен на новый сезон чемпионата Украины среди любительских клубов.