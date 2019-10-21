УЕФА запретил матчи между командами из РоSSии и Косово. Футбол

Запрет объяснили соображениями безопасности.

УЕФА запретил матчи между командами из РоSSии и Косово

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретили проведение совместных матчей между командами из РоSSии и Косово. Запрет объяснили соображениями безопасности. Он будет действовать до "дальнейшего уведомления».

Соответствующее решение было принято на заседании чрезвычайной комиссии УЕФА, сообщается на сайте организации.

"Принимая во внимание риски безопасности, связанные с матчами между командами из РоSSии и Косово, Группа решила, что эти две команды больше не будут сражаться друг с другом на любых будущих соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Что касается квалификационных матчей Евро-2021 среди женщин между двумя командами, уже запланированными в группе А, чрезвычайная комиссия УЕФА решила, что оба матча (Косово - РоSSия, первоначально запланирован на 4 октября 2019 года и перенесен на неопределенную дату) и РоSSия - Косово (запланирован на 9 июня 2020 года) будут организованы двумя ассоциациями на нейтральной территории.

РоSSия, которая не признает независимости Косово от Сербии, в 2020 году станет одной из 12 стран, на территории которых будут проводиться матчи Евро-2020. Три групповых матча и один четвертьфинальный пройдут в Санкт-Петербурге.

Косово, несмотря на ожесточенное сопротивление Сербии, в 2016 году получило полноправное членство в УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее УЕФА запретила матчи между командами из ряда других страны, в частности между сборными Украины и РоSSии, а также между сборными Испании и Гибралтара.

Косово, где проживает 90% этнических албанцев, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Белград до сих пор считает Косово одной из провинций Сербии. Независимость Косово также не признают несколько членов ЕС, Украина, РоSSия и Китай.

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