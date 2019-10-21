Украина получила первую медаль на Всемирных играх среди военных

Дзюдоистка Мария Скорая завоевала "бронзу" в первый день соревнований.

Украинская дзюдоистка, сотрудник Вооруженных сил Украины Мария Скорая получила первую медаль для сборной Украины на VII Всемирных играх среди военнослужащих в Китае.

Фото: mil.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

"В первый день соревнований армейская спортсменка Мария Скорая завоевала бронзовую медаль в весовой категории 57 кг", - говорится в сообщении.

Фото: mil.gov.ua

VII Всемирные игры среди военнослужащих начались 19 октября. Украинская сборная на этих Играх представлена 87 спортсменами в 12 видах спорта.

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