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2019-10-18
Еще один роSSийский хоккеист НХЛ дисквалифицирован за допинг
Валентин Зыков наказал себя материально.
Валентин Зыков
Фото: Keith Gillett / Icon Sportswire / Global Look Press
РоSSийский форвард клуба НХЛ - "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков дисквалифицирован Лигой на 20 матчей за употребление запрещенных веществ, информирует пресс-служба клуба.
В связи с этим вердиктом НХЛ Vegas Golden Knights приостанавливает сотрудничество с россиянином.
Зыков не будет получать зарплату за период дисквалификации, отмечается в коммюнике.
24-летний Зыков выступает за "Вегас" с 2018 года, до этого в НХЛ он играл за "Эдмонтон" и "Каролину".
В прошлом сезоне он провел 10 матчей в составе "рыцарей" и забросил две шайбы.
Напомним, хоккеиста сборной РоSSии и "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова Международная федерация хоккея дисквалифицировала в августе на четыре года за кокаин.
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