Опубликованы фото официального мяча Евро-2020

Официальное название мяча - Аdidas Uniforia.

Фото: footyheadlines.com
На сайте Footyheadlines.com появились фото официального мяча предстоящего Евро-2020 Adidas Uniforia.

Мяч сделан преимущество в бело-черных цветах с вкраплениями розового, желтого и мятного цветов.

Визуально Adidas Uniforia похож на мяч Telstar, который играли на Чемпионате мира-2018 в РоSSии. Он сделан из аналогичных материалов.

Фото: footyheadlines.com

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.

Сборная Украины уже квалифицировалась в финальную стадию, заняв первое место в своей группе.

Компанию подопечным Андрея Шевченко составили сборные Бельгии, Польши, Италии, Испании и РоSSии.

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