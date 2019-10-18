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2019-10-18
Опубликованы фото официального мяча Евро-2020
Официальное название мяча - Аdidas Uniforia.
Фото: footyheadlines.com
Мяч сделан преимущество в бело-черных цветах с вкраплениями розового, желтого и мятного цветов.
Визуально Adidas Uniforia похож на мяч Telstar, который играли на Чемпионате мира-2018 в РоSSии. Он сделан из аналогичных материалов.
Фото: footyheadlines.com
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.
Сборная Украины уже квалифицировалась в финальную стадию, заняв первое место в своей группе.
Компанию подопечным Андрея Шевченко составили сборные Бельгии, Польши, Италии, Испании и РоSSии.
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