Новостей.COM ⇒
2019-10-18
"Милан" понес рекордные убытки в истории клуба
Легендарный клуб несет рекордные потери второй год подряд.
Фаны "Милана"
Фото: Твиттер
"Милан" понес значительные финансовые убытки по итогам 2018/2019 финансового года, сообщает Milan News, ссылаясь на Tuttosport.
По информации источника, сумма потерь составила 145,9 млн евро, против ожидаемых 90 млн. Это на 20 млн больше, чем в предыдущем финансовом году и является антирекордом в истории клуба.
При этом общий оборот клуба вырос на 5,1%.
Однако руководство клуба тревожит факт снижения на 6,7 млн евро дохода от спонсоров, а также падение продаж билетов на матчи.
Главные же затраты выпали на покупку и аренду игроков.
Кроме того, клубу пришлось провести реконструкцию тренировочной базы.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Хоккеист "Вашингтона" забросил шайбу, которая наверняка будет претендовать на гол года в НХЛ
18.10.2019 08:55
18.10.2019 08:55
В матче Кубка Голландии футболист отпраздновал свой гол глотком пива из брошенного в него стакана »»
18.10.2019 08:56
18.10.2019 08:56
←+Ctrl+→