"Реал" открыл в Украине очередные спортивные школы. Футбол

Выбор пал на Хмельницкий и Ирпень.

"Реал" в партнерстве с ООО "Эпицентр - детям" открыл в Украине очередные социально-спортивные школы Фонда мадридского "Реала" - в городе Ирпень Киевской области и в нескольких населенных пунктах Хмельницкой области, сообщает football.ua.

Фото: football.ua.

В школах будут заниматься 355 ребят в возрасте от 6 до 17 лет из социально незащищенных семей (с риском маргинального состояния через тяжелые семейные обстоятельства, без средств существования, сироты и дети из многодетных семей).

Школа Фонда "Реал Мадрид" в Ирпене (135 воспитанников) будет работать на базе трех общеобразовательных школ - №2, №3 и №17, в Хмельницкой области (220 воспитанников) - в общеобразовательных школах с. Скаржинцы и с. Ружичанка, а также в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.

Обучение в школе бесплатное. Воспитанники школы обеспечены питанием, спортивным инвентарем и формой.

Кроме того, ученики школ смогут посещать футбольные матчи и тренировочную базу мадридского Реала, проводить матчи со сверстниками - воспитанниками клуба "Реал".

Отметим, что на мероприятии присутствовали директор по институциональным связям Фонда "Реал Мадрид", легенда клуба Эмилио Бутрагеньо, а также экс-футболист "Реала" Клод Макелеле.

Напомним, первую социально-спортивную школу "Реал" открыл в Украине в октябре прошлого года в Тернополе.

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