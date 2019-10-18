Помимо Украины еще 5 сборных гарантировали себе выход в финальный турнир Евро-2020

Подбирается неплохая копания.

Помимо Украины еще 5 сборных гарантировали себе выход в финальный турнир Евро-2020
Сборная Украины
Фото: shakhtar.com

Накануне завершился очередной этап отборочных матчей Евро-2020, по итогам которого определились 6 команд, гарантировавшие свое участие в финальном турнире.

Ранее говорилось, что первой такой командой стала Бельгия.

Помимо подопечных Андрея Шевченко аналогичное право завоевали сборные Испании, Италии, РоSSии и Польши.

Напомним, сразу 12 городов из 12 европейских стран на расстоянии в более чем 5 тыс. километров примут финальную часть чемпионата Европы 2020 года, из которых 8 городов и 7 стран из перечня организаторов еще никогда не удостаивались проведения спортивных ивентов такого масштаба.

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