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2019-10-18
Помимо Украины еще 5 сборных гарантировали себе выход в финальный турнир Евро-2020
Подбирается неплохая копания.
Сборная Украины
Фото: shakhtar.com
Накануне завершился очередной этап отборочных матчей Евро-2020, по итогам которого определились 6 команд, гарантировавшие свое участие в финальном турнире.
Ранее говорилось, что первой такой командой стала Бельгия.
Помимо подопечных Андрея Шевченко аналогичное право завоевали сборные Испании, Италии, РоSSии и Польши.
Напомним, сразу 12 городов из 12 европейских стран на расстоянии в более чем 5 тыс. километров примут финальную часть чемпионата Европы 2020 года, из которых 8 городов и 7 стран из перечня организаторов еще никогда не удостаивались проведения спортивных ивентов такого масштаба.
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