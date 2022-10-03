"Шахтар" взяв на себе лікування захисника "Азовсталі"

Донецький клуб допоможе відновитись Михайлу Діанову.

"Шахтар" підтримав воїнів з "Азовсталі"
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" взяв на себе лікування руки морського піхотинця Михайла Діанова, якого серед захисників "Азовсталі" вдалося повернути з полону.

Про це повідомив портал Mukachevo.net.

Діанов був тяжко поранений і перебував у "Азовсталі", після чого провів чотири місяці у полоні у росіян. За цей час він втратив 25 кілограмів.

"Шахтар" пообіцяв воїну організувати операцію на руці у найкращого фахівця Ізраїлю. Але до цього моменту Михайлу необхідно набрати вагу.

Варто зазначити, що Михайло Діанов є уболівальником донецького клубу.


Данило Слесь, ZN.ua





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