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2022-10-03
"Шахтар" взяв на себе лікування захисника "Азовсталі"
Донецький клуб допоможе відновитись Михайлу Діанову.
"Шахтар" підтримав воїнів з "Азовсталі"© ФК Шахтер
Донецький "Шахтар" взяв на себе лікування руки морського піхотинця Михайла Діанова, якого серед захисників "Азовсталі" вдалося повернути з полону.
Про це
Діанов був тяжко поранений і перебував у "Азовсталі", після чого провів чотири місяці у полоні у росіян. За цей час він втратив 25 кілограмів.
"Шахтар" пообіцяв воїну організувати операцію на руці у найкращого фахівця Ізраїлю. Але до цього моменту Михайлу необхідно набрати вагу.
Варто зазначити, що Михайло Діанов є уболівальником донецького клубу.
Данило Слесь, ZN.ua