УЕФА намерена лишить Турцию права проведения финала Лиги Чемпионов-2019/20. Футбол

Операция турецких войск в Сирии осталась незамеченной футбольной организацией.

УЕФА намерена лишить Турцию права проведения финала Лиги Чемпионов-2019/20
Фото: UEFA.com

УЕФА рассматривает вариант переноса места проведения финала Лиги Чемпионов сезона-2019/20 из Стамбула, сообщает tuttomercatoweb.com.

Финальный матч ЛЧ в Турции оказался под угрозой срыва из-за операции турецких войск против курдских террористов на севере Сирии.

"УЕФА и дальше будет работать в своей компетенции. Мы придерживаемся позиции аполитичности спорта, поскольку наша организация не может влиять на государства, дипломатию и другие политические институты", - цитирует функционера издание.

По информации источника, недовольство экспертов и фанатов вызывают также празднования голов сборной Турции - футболисты команды уже дважды использовали военное приветствие.

 

Сборная Турции
Фото: sports.ru
Сборная Турции

 

Вряд ли бы на это обратили внимание, но в официальном твите было написано, что спортсмены "посвящают победу нашим храбрым воинам и собратьям".

Фото: твиттер
Добавим, что футболисты сборной Турции - не единственные, кто салютовал военным. Гимнаст Ибрагим Чолак так же отметил победу на чемпионате мира в Штутгарте.
Фото: sports.ru

 

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории, - СМИ РоSSия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории, - СМИ
Украина победила действующих чемпионов Европы в отборе на Евро-2020. Футбол
Полицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. ФутболПолицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. Футбол
Украинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. ФутболУкраинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. Футбол
Ястремская победила россиянку в первом круге "Кубка Кремля"Ястремская победила россиянку в первом круге "Кубка Кремля"
Блок рекламы


Похожие новости
Матч "Барселона" - "Реал" перенесен на неопределенный срок. ФутболМатч "Барселона" - "Реал" перенесен на неопределенный срок. Футбол
В матче Кубка Голландии футболист отпраздновал свой гол глотком пива из брошенного в него стаканаВ матче Кубка Голландии футболист отпраздновал свой гол глотком пива из брошенного в него стакана
"Реал" открыл в Украине очередные спортивные школы. Футбол"Реал" открыл в Украине очередные спортивные школы. Футбол
В чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поляВ чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поля
К вопросу проведения матча между "Барселоной" и "Реалом" подключилось испанское правительствоК вопросу проведения матча между "Барселоной" и "Реалом" подключилось испанское правительство
Ла Лига инициирует перенос матча между "Барселоной" и "Реалом" из столицы Каталонии в столицу Испании. ФутболЛа Лига инициирует перенос матча между "Барселоной" и "Реалом" из столицы Каталонии в столицу Испании. Футбол
Полицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. ФутболПолицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. Футбол
Украинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. ФутболУкраинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. Футбол
КНДР и Южная Корея провели первый почти за 30 лет футбольный матч в Пхеньяне при пустых трибунахКНДР и Южная Корея провели первый почти за 30 лет футбольный матч в Пхеньяне при пустых трибунах
Одесский "Черноморец" возглавил сын Маркевича. ФутболОдесский "Черноморец" возглавил сын Маркевича. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости