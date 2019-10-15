Украинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. Футбол

Составлен шорт-лист претендентов.

Украинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира
Фото: tuttosport.com

Tuttosport на своем официальном сайте опубликовало двадцатку лучших молодых футболистов-финалистов премии Golden Boy-2019.

В заветный топ-20 вошел и вратарь "Вальядолида" и сборной Украины Андрей Лунин.

Помимо украинца, на приз лучшему молодому игроку претендуют, в частности, полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт, вингер "Реала" Винисиус Жуниор, хавбек "Арсенала" Маттео Гендузи, а также форвард Ансу Фати ("Барселона"), Эрлинг Холанд ("Зальцбург") и Жоау Феликс ("Атлетико").

За игрой последнего украинские болельщики могли наблюдать в живую вчера во время отборочного матча Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

Премия вручается лучшему игроку, который родился после 1 января 1999 года.

В прошлом году ее выиграл Маттейс де Лигт, тогда выступавший за "Аякс". Победителя назовут 16 декабря в Турине.

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