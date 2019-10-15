Одесский "Черноморец" возглавил сын Маркевича. Футбол

Детали сотрудничества не уточняются.

Одесский "Черноморец" возглавил сын Маркевича
Остап Маркевич
Фото: fcab.com.ua

Футбольный клуб "Черноморец" подписал контракт с Остапом Маркевичем, который стал новым главным тренером команды "моряков".

Об этом сообщает официальный сайт одесского клуба.

Детали сотрудничества не уточняются.

Отмечается, что завтра, 15 октября, Маркевич будет представлен игрокам одесской команды.

41-летний Остап Маркевич является одним из сыновей Мирона Маркевича. Выступал за "Карпаты-2" (Львов).

После окончания футбольной карьеры стал тренером в футбольной школе Мирона Маркевича в Винниках, также работал в структуре испанского "Вильяреала". В 2016-2019 годах тренировал "Вильяреал" (U-20), вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года являлся главным тренером "Агробизнеса" (Волочиск).

На данный момент "Черноморец" занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 14 очков в 12 матчах.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Легендарному голу Шевченко в ворота сборной РоSSии исполнилось 20 летЛегендарному голу Шевченко в ворота сборной РоSSии исполнилось 20 лет
Украина заняла 21-е место в медальном зачете ЧМ-2019 по легкой атлетикеУкраина заняла 21-е место в медальном зачете ЧМ-2019 по легкой атлетике
Деревянченко и Головкина отстранили от боксаДеревянченко и Головкина отстранили от бокса
Дебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тестДебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тест
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболуУкраина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Блок рекламы


Похожие новости
Украина победила действующих чемпионов Европы в отборе на Евро-2020. Футбол
За прошлый год доход "Шахтера" составил рекордную сумму. ФутболЗа прошлый год доход "Шахтера" составил рекордную сумму. Футбол
В Иране женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матчВ Иране женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч
Футбольную команду "Црвены Звезды" не пропустили в Косово на матч Кубка СербииФутбольную команду "Црвены Звезды" не пропустили в Косово на матч Кубка Сербии
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболуУкраина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
"Львов" установил антирекорд чемпионатов Украины. Футбол"Львов" установил антирекорд чемпионатов Украины. Футбол
Бесчинства ультрас "Черноморца" не позволили завершить матч чемпионата Украины. ФутболБесчинства ультрас "Черноморца" не позволили завершить матч чемпионата Украины. Футбол
"Карпаты" планируют объединиться с двумя другими львовскими клубами в рамках проекта народной команды. Футбол"Карпаты" планируют объединиться с двумя другими львовскими клубами в рамках проекта народной команды. Футбол
В матче Лиги Европы команда покинула поле из-за появившегося над ареной флага Нагорного Карабаха. ФутболВ матче Лиги Европы команда покинула поле из-за появившегося над ареной флага Нагорного Карабаха. Футбол
Президент ФК "Рух" обозвал арбитра матча на Кубок Украины гомосексуалистом. ФутболПрезидент ФК "Рух" обозвал арбитра матча на Кубок Украины гомосексуалистом. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости