Украина победила действующих чемпионов Европы в отборе на Евро-2020. Футбол
Подопечные Шевченко на "Олимпийском" уверенно победили сборную Португалии - 2:1.
Национальная сборная Украины по футболу досрочно вышла в финальную часть Чемпионата Европы 2020 года.
B Киеве на НСК "Олимпийский" наша сборная уверенно победила действующих чемпионов Европы - сборную Португалии.
Счет в поединке на 6-й минуте открыл Роман Яремчук.
На 27-й минуте отличился Андрей Ярмоленко.
Португальцам удалось отыграть один мяч. На 72-й минуте Роналду пробил неоднозначный пенальти. Пятову не удалось парировать удар.
Таким образом матч на "Олимпийском" завершился победой "сине-желтых" - 2:1.
Заключительный матч квалификации украинская сборная проведет 17 ноября в Белграде против команды Сербии.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года. В турнире примут участие 24 сборные, а матчи континентального первенства в связи с 60-летием основания Евро состоятся в 12 городах Европы. Жеребьевка группового этапа пройдет 30 ноября.
Отметим, что футболисты сборной Украины примут участие в чемпионате Европы в третий раз подряд. В 2012-м и 2016-м годах наши футболисты не сумела выйти из группы.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
13.10.2019 13:17
15.10.2019 00:26