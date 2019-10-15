Украина победила действующих чемпионов Европы в отборе на Евро-2020. Футбол

Подопечные Шевченко на "Олимпийском" уверенно победили сборную Португалии - 2:1.

Национальная сборная Украины по футболу досрочно вышла в финальную часть Чемпионата Европы 2020 года.

B Киеве на НСК "Олимпийский" наша сборная уверенно победила действующих чемпионов Европы - сборную Португалии.

Счет в поединке на 6-й минуте открыл Роман Яремчук.

На 27-й минуте отличился Андрей Ярмоленко.

Португальцам удалось отыграть один мяч. На 72-й минуте Роналду пробил неоднозначный пенальти. Пятову не удалось парировать удар.

Таким образом матч на "Олимпийском" завершился победой "сине-желтых" - 2:1.

Заключительный матч квалификации украинская сборная проведет 17 ноября в Белграде против команды Сербии.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года. В турнире примут участие 24 сборные, а матчи континентального первенства в связи с 60-летием основания Евро состоятся в 12 городах Европы. Жеребьевка группового этапа пройдет 30 ноября.

Отметим, что футболисты сборной Украины примут участие в чемпионате Европы в третий раз подряд. В 2012-м и 2016-м годах наши футболисты не сумела выйти из группы.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Легендарному голу Шевченко в ворота сборной РоSSии исполнилось 20 летЛегендарному голу Шевченко в ворота сборной РоSSии исполнилось 20 лет
Украина заняла 21-е место в медальном зачете ЧМ-2019 по легкой атлетикеУкраина заняла 21-е место в медальном зачете ЧМ-2019 по легкой атлетике
Деревянченко и Головкина отстранили от боксаДеревянченко и Головкина отстранили от бокса
Дебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тестДебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тест
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболуУкраина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Блок рекламы


Похожие новости
Одесский "Черноморец" возглавил сын Маркевича. ФутболОдесский "Черноморец" возглавил сын Маркевича. Футбол
Украина победила Литву в отборе на Евро-2020Украина победила Литву в отборе на Евро-2020
За прошлый год доход "Шахтера" составил рекордную сумму. ФутболЗа прошлый год доход "Шахтера" составил рекордную сумму. Футбол
В Иране женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матчВ Иране женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч
Футбольную команду "Црвены Звезды" не пропустили в Косово на матч Кубка СербииФутбольную команду "Црвены Звезды" не пропустили в Косово на матч Кубка Сербии
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболуУкраина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
"Львов" установил антирекорд чемпионатов Украины. Футбол"Львов" установил антирекорд чемпионатов Украины. Футбол
Украина заняла 21-е место в медальном зачете ЧМ-2019 по легкой атлетикеУкраина заняла 21-е место в медальном зачете ЧМ-2019 по легкой атлетике
Бесчинства ультрас "Черноморца" не позволили завершить матч чемпионата Украины. ФутболБесчинства ультрас "Черноморца" не позволили завершить матч чемпионата Украины. Футбол
"Карпаты" планируют объединиться с двумя другими львовскими клубами в рамках проекта народной команды. Футбол"Карпаты" планируют объединиться с двумя другими львовскими клубами в рамках проекта народной команды. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости