Украина победила Литву в отборе на Евро-2020

Руслан Малиновский оформил дубль.

Сборная Украины одержала домашнюю победу над командой Литвы (2:0) в матче 7-го тура квалификации на чемпионат Европы.

Героем матча стала полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, оформивший дубль, пишет Спортарена.

Фото: facebook.com/uanationalfootball

На 29-й минуте хавбек "Аталанты" в касание поразил "шестерку" гостевых ворот, на 58-й - забил прямым ударом со штрафного.

После победы над сборной Литвы подопечные Андрея Шевченко остаются лидерами отборочной группы и опережают Португалию на 5 очков.

С действующими чемпионами Европы главная команда страны встретится в Киеве в понедельник, 14 октября.

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