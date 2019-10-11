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2019-10-11
Верняев принес Украине первую медаль на ЧМ по спортивной гимнастике
Украинский гимнаст занял третье место в многоборье.
Фото: facebook.com/olympicua
26-летний украинский гимнаст Олег Верняев выиграл "бронзу" на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Украинский гимнаст занял третье место в многоборье.
По сумме шести дисциплин Верняев набрал 86,973 балла.
Украинский гимнаст был лучшим в упражнениях на параллельных брусьях и показал третий результат в опорном прыжке, сообщает Спортарена.
— Estela de la Torre OLY ?? (@esteladelatorre)
@Verniaiev_GyM??
Final AA Individual
Barras Paralelas
Nota 15.475
D6.7/E8.775
#Stuttgart2019?? pic.twitter.com/e7xr1LedtV October 11, 2019
"Золото" мирового первенства завоевал Никита Нагорный из РоSSии (88,772). "Серебро" досталось еще одному россиянину Артуру Далалояну (87,165).
Еще один украинец Петр Пахнюк занял 9-е место с результатом 84,931 балла.
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