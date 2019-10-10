Футбольную команду "Црвены Звезды" не пропустили в Косово на матч Кубка Сербии

Скандал с политическим подтекстом.

Футбольную команду "Црвены Звезды" не пропустили в Косово на матч Кубка Сербии

Накануне власти Косово не пропустили футболистов "Црвены Звезды" на территорию государства на матч 1/16 финала Кубка Сербии против "Трепчи", сообщает rts.rs.

Матч должен был состояться в городе Житковац на территории Косова и Метохии, однако был перенесен на сегодня и будет сыгран в Сербии в городе Стара-Пазова, отмечает издание.

Республика Косово является частично признанным государством.

Однако согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, но фактически Косово властями Сербии не контролируется.

В свою очередь, Северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Депутат Верховной Рады стала пятой в тройном прыжке на чемпионате мираДепутат Верховной Рады стала пятой в тройном прыжке на чемпионате мира
Беринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бойБеринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бой
Легендарному голу Шевченко в ворота сборной РоSSии исполнилось 20 летЛегендарному голу Шевченко в ворота сборной РоSSии исполнилось 20 лет
Деревянченко и Головкин провели финальную дуэль взглядов перед чемпионским боемДеревянченко и Головкин провели финальную дуэль взглядов перед чемпионским боем
Дебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тестДебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тест
Блок рекламы


Похожие новости
В Китае прекратили показывать матчи НБА из-за ГонконгаВ Китае прекратили показывать матчи НБА из-за Гонконга
Игроки "Баварии" после поражения в матче Бундеслиги "Хоффенхайму" традиционно отдохнули на "Октоберфест"Игроки "Баварии" после поражения в матче Бундеслиги "Хоффенхайму" традиционно отдохнули на "Октоберфест"
Бесчинства ультрас "Черноморца" не позволили завершить матч чемпионата Украины. ФутболБесчинства ультрас "Черноморца" не позволили завершить матч чемпионата Украины. Футбол
Грубая ошибка арбитра матча "Колос" – "Динамо" повлияла на исход поединка чемпионата УкраиныГрубая ошибка арбитра матча "Колос" – "Динамо" повлияла на исход поединка чемпионата Украины
В матче Лиги Европы команда покинула поле из-за появившегося над ареной флага Нагорного Карабаха. ФутболВ матче Лиги Европы команда покинула поле из-за появившегося над ареной флага Нагорного Карабаха. Футбол
"Карпаты" сделали заявление относительно возможного договорного матча с "Александрией""Карпаты" сделали заявление относительно возможного договорного матча с "Александрией"
Букмекеры предвосхищают матч УПЛ "Александрии" с "Карпатами" договорнымБукмекеры предвосхищают матч УПЛ "Александрии" с "Карпатами" договорным
Президент ФК "Рух" обозвал арбитра матча на Кубок Украины гомосексуалистом. ФутболПрезидент ФК "Рух" обозвал арбитра матча на Кубок Украины гомосексуалистом. Футбол
УАФ аннулировала купленные перекупщиками билеты на матч Евро-2020 Украина – Португалия. ФутболУАФ аннулировала купленные перекупщиками билеты на матч Евро-2020 Украина – Португалия. Футбол
"Александрия" сыграла вничью с "Гентом" в матче Лиги Европы. Футбол"Александрия" сыграла вничью с "Гентом" в матче Лиги Европы. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости