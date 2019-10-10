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2019-10-10
Усик провел открытую тренировку в Чикаго на фоне Trump Tower
Надеемся на успешный дебют Александра в хэвивейте.
Бой состоится в ночь с 12-го на 13-е октября, его соперником будет американец Чазз Уизерспун.
Судя по фотоотчету, тренировка продолжалась довольно долго – в домах стали зажигать искусственное освещение.
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
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