Усик провел открытую тренировку в Чикаго на фоне Trump Tower

Надеемся на успешный дебют Александра в хэвивейте.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик открытой тренировкой в центре Чикаго на фоне гостиницы-небоскреба Trump Tower, принадлежащей нынешнему президенту США, завершил подготовку к своему дебюту в хевивейте.

Бой состоится в ночь с 12-го на 13-е октября, его соперником будет американец Чазз Уизерспун.

Судя по фотоотчету, тренировка продолжалась довольно долго – в домах стали зажигать искусственное освещение.

Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene
Фото: Boxing Scene

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