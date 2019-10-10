Усик провел открытую тренировку в Чикаго на фоне Trump Tower

Надеемся на успешный дебют Александра в хэвивейте.

США

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик открытой тренировкой в центре Чикаго на фоне гостиницы-небоскреба Trump Tower, принадлежащей нынешнему президенту, завершил подготовку к своему дебюту в хевивейте.

Бой состоится в ночь с 12-го на 13-е октября, его соперником будет американец Чазз Уизерспун.

Судя по фотоотчету, тренировка продолжалась довольно долго – в домах стали зажигать искусственное освещение.