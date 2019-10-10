В Китае прекратили показывать матчи НБА из-за Гонконга

Поводом послужили публичные заявления генерального менеджера "Хьюстона".

В Китае прекратили показывать матчи НБА из-за Гонконга
Фото: CNN

Центральное телевидение Китая (CCTV) отказалось от показа товарищеских матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за скандала вокруг твита генерального менеджера клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге, сообщает Reuters.

"Мы решительно выступаем против поддержки, которую выразил Сильвер Мори, объяснив ее свободой слова, и считаем, что любые комментарии, которые бросают вызов суверенитету и социальной стабильности страны, не входят в сферу свободы слова", - подчеркнули в CCTV.

В свою очередь, комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что ассоциация поддерживает свободу слова.

Вместе с тем, в компании Tencent Holdings, которая обладает эксклюзивными правами на онлайн-трансляцию матчей НБА в Китае, заявили, что не будут показывать матчи с участием 2-кратных победителей НБА - "Хьюстон Рокетс".

Отметим, что телеаудитория матчей НБА в прошлом сезоне достигла рекордных 490 млн., что в три раза больше, чем в сезонах 2014-2015.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияlВо Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl
Депутат Верховной Рады стала пятой в тройном прыжке на чемпионате мираДепутат Верховной Рады стала пятой в тройном прыжке на чемпионате мира
Беринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бойБеринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бой
Деревянченко и Головкин провели финальную дуэль взглядов перед чемпионским боемДеревянченко и Головкин провели финальную дуэль взглядов перед чемпионским боем
Дебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тестДебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тест
Блок рекламы


Похожие новости
В матче Лиги Европы команда покинула поле из-за появившегося над ареной флага Нагорного Карабаха. ФутболВ матче Лиги Европы команда покинула поле из-за появившегося над ареной флага Нагорного Карабаха. Футбол
Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияlВо Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе отменил свой бой из-за укуса паукаЭкс-чемпион мира в супертяжелом весе отменил свой бой из-за укуса паука
На ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камерНа ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камер
Один из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. ФутболОдин из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. Футбол
Депутату парламента пришлось отказаться от финала Бриллиантовой лиги из-за депутатской присягиДепутату парламента пришлось отказаться от финала Бриллиантовой лиги из-за депутатской присяги
Матч "Ницца" - "Марсель" был прерван из-за гомофобных баннеров и кричалокМатч "Ницца" - "Марсель" был прерван из-за гомофобных баннеров и кричалок
Усик отказался биться с россиянином Федосовым из-за политикиУсик отказался биться с россиянином Федосовым из-за политики
"Олимпиакос" уничтожил "Краснодар": состоялись заключительные матчи плей-офф Лиги Чемпионов"Олимпиакос" уничтожил "Краснодар": состоялись заключительные матчи плей-офф Лиги Чемпионов
"Олимпиакос" уничтожил "Краснодар": состоялись заключительные матчи плей-офф Лиги Чемпионов"Олимпиакос" уничтожил "Краснодар": состоялись заключительные матчи плей-офф Лиги Чемпионов
Последние новости
Подгружаем последние новости