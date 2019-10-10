Усик "нокаутировал" маскота "Чикаго Буллз" на тренировке команды
Украинец в ожидания своего боя в городе на берегах озера Мичиган.
Фото: Boxing Scene
Александр Усик
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик перед дебютным боем в хэивейте против Чазза Уизерспуна в Чикаго, 12 октября, решил разнообразить свой досуг и посетил тренировку местной баскетбольной команды Чикаго Буллз.
Фото: Boxing Scene
Украинскому боксеру даже подарили именную джерси 6-кратных чемпионов НБА.
Фото: Boxing Scene
Также он успел спровоцировать битву взглядов с маскотом команды Benny The Bull и послал его в нокаут.