Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу

В 1/8 финала была обыграна сборная Ганы.

В рамках 1/8 финала Чемпионата мира по мини-футболу, который проходит на австралийской земле, национальная команда Украины забила 8 безответных мячей в ворота сборной Ганы, и вышла в четвертьфинал турнира.

При этом "желто-синие" забили в ворота соперника первые четыре гола в стартовые десять минут поединка.

За право выйти в полуфинал сборная Украины поспорит с победителем пары Венгрия - Колумбия. Матч 1/4 финала состоится 9 октября.