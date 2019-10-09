Бесчинства ультрас "Черноморца" не позволили завершить матч чемпионата Украины. Футбол

Поединок "Балканы" - "Черноморец" был прерван во втором тайме.

Бесчинства ультрас "Черноморца" не позволили завершить матч чемпионата Украины
Фото: Sport Arena

Матч 12-го тура чемпионата Украины в Первой лиге между командами "Балканы" (Заря) и одесским "Черноморцем" был прерван на 71-й минуте при счете 1:1.

Поводом послужили действия ультрас гостей.

Еще в первом тайме фанаты "Черноморца" давали о себе знать дымовыми шашками, а после перерыва пошли "хлопки" на трибунах и на поле, к футболистам вырвался болельщик, который на повышенных тонах "поговорил" с игроками гостей.

Далее в дело пошел слезоточивый газ, на трибунах завязалась драка, в действие вступили правоохранители с подкреплением.

В итоге рефери принял решение увести команды с поля и матч не был закончен.

Обзор беспорядков одесских ультрас начинается на 1:44:30 трансляции.

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