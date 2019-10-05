Тренер сборной Украины опроверг информацию о предложении Шевченко возглавить "Милан"

Андреа Мальдера высказал мнение о возможности Шевченко возглавить "Милан".

Тренер сборной Украины опроверг информацию о предложении Шевченко возглавить "Милан"
Андреа Мальдера
Фото: Денис Руденко, FootBoom

Помощник и тезка главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Мальдера уверяет, что работа в "Милане" не входит в ближайшие планы украинского специалиста.

По словам итальянца, весь тренерский штаб сосредоточен на Евро-2020, а конкретных предложений о работе в "Милане" не было.

"Андрей и весь тренерский штаб сейчас сосредоточены только том, чтобы вывести Украину на Евро-2020. Всем известно, что Шевченко играл за "Милан", и то, что его связывают с работой там - вполне логично.

Насколько мне известно, конкретных предложений от "Милана" не было. Шевченко развивается как тренер, и не исключено, что когда-то он поработает с "Миланом", но это не ближайшее будущее", - цитирует Мальдеру isport.ua, ссылаясь на lmilanista.it.

Напомним, что Шевченко присутствовал в Милане на матче Лиги Чемпионов "Аталанта" – "Шахтер" (1:2), что было связно СМИ с его переговорами возглавить "россонери".

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