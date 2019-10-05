В матче Лиги Европы команда покинула поле из-за появившегося над ареной флага Нагорного Карабаха. Футбол

Футболисты "Карабаха" продемонстрировали гражданскую позицию.

Во время матча второго тура Лиги Европы между командами "Дюделанж" и "Карабах" (1:4), который состоялся накануне в Люксембурге, произошел провокационный эпизод с политическим подтекстом.

После того, как азербайджанская команда на 30-й минуте забила второй гол в ворота хозяев, над спортивной ареной "Жози Бартель" появился дрон, к которому был прикреплен флаг никем непризнанной республики Нагорный Карабах, сообщает azerisport.com.

Фото: azerisport.com.

Сразу после инцидента главный тренер гостей Гурбан Гурбанов увел свою команд с поля, а рефери поединка остановил встречу.

Матч был прерван на 25 минут.

В это время у фанов азербайджанской команды возник конфликт с правоохранительными органами. А некоторые футболисты "Карабаха", перед тем, как покинуть поле, даже пытались мячом сбить управляемый дрон.

Представители клуба "Карабах" выразили свое недовольство и обеспокоенность за происходящую провокацию представителям "Дюделанжа" и УЕФА.

Фото: azerisport.com.

В тоже время руководство Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) незамедлительно связалось с УЕФА и выразила свою обеспокоенность по поводу случившейся провокации. АФФА направила официальное письмо жалобы, где также потребовала принять соответствующие меры.

Ответственность за вылет дрона взяла на себя группа ультрас Первого армянского фронта, сообщает издание.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Капитану "Реала" грозит 12-матчевая дисквалификацияКапитану "Реала" грозит 12-матчевая дисквалификация
На ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камерНа ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камер
Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияlВо Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl
Украинцы пожаловались на ужасное питание на чемпионате мира по легкой атлетикеУкраинцы пожаловались на ужасное питание на чемпионате мира по легкой атлетике
Сергей Бубка утвержден первым вице-президентом IAAFСергей Бубка утвержден первым вице-президентом IAAF
Блок рекламы


Похожие новости
"Карпаты" планируют объединиться с двумя другими львовскими клубами в рамках проекта народной команды. Футбол"Карпаты" планируют объединиться с двумя другими львовскими клубами в рамках проекта народной команды. Футбол
"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы
Президент ФК "Рух" обозвал арбитра матча на Кубок Украины гомосексуалистом. ФутболПрезидент ФК "Рух" обозвал арбитра матча на Кубок Украины гомосексуалистом. Футбол
УАФ аннулировала купленные перекупщиками билеты на матч Евро-2020 Украина – Португалия. ФутболУАФ аннулировала купленные перекупщиками билеты на матч Евро-2020 Украина – Португалия. Футбол
"Александрия" сыграла вничью с "Гентом" в матче Лиги Европы. Футбол"Александрия" сыграла вничью с "Гентом" в матче Лиги Европы. Футбол
Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияlВо Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе отменил свой бой из-за укуса паукаЭкс-чемпион мира в супертяжелом весе отменил свой бой из-за укуса паука
На ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камерНа ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камер
Фанат футбола просил денег на пиво, а собрал 1 млн долл.Фанат футбола просил денег на пиво, а собрал 1 млн долл.
"Кардифф" обязали заплатить "Нанту" 6 млн евро за игрока, который в клубе так и не появился. Футбол"Кардифф" обязали заплатить "Нанту" 6 млн евро за игрока, который в клубе так и не появился. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости