Букмекеры предвосхищают матч УПЛ "Александрии" с "Карпатами" договорным

Коэффициент на победу хозяев катастрофично упал.

Букмекеры предвосхищают матч УПЛ "Александрии" с "Карпатами" договорным
Фото: НБУ

В букмекерских конторах произошло резкое изменение коэффициентов на матч 10-го тура Favbet Лиги между "Александрией" и "Карпатами", который состоится в Александрии 6 октября.

Вначале коэффициенты были такими: на победу "Александрии" давали 2.24, на ничью - 3.22 и на победу гостей - 3.34.

Затем тренд котировок на победу хозяев резко упал, несмотря на то, что сегодня "Александрия" сыграет во Львове тяжелейший матч Лиги Европы против "Гента".

В настоящее время букмекеры дают коэффициент на победу хозяев 1,12-1,22, на ничью – 5,85-6,5, в выигрыш "Карпат" практически никто не верит – коэф. 16-16,5.

Налицо все признаки потенциально договорного матча.

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