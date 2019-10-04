Президент ФК "Рух" обозвал арбитра матча на Кубок Украины гомосексуалистом. Футбол

Григорий Козловский разочарован судейством Дмитрия Кривушкина.

Президент ФК "Рух" обозвал арбитра матча на Кубок Украины гомосексуалистом
Григорий Козловский
Фото: ФК "Рух"

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский после матча 1/16 финала Кубка Украины против "Мариуполя" (0:1) остался крайне недовольным судейством бригады арбитров во главе с Дмитрием Кривушкиным.

В частности, всплеск эмоций вызвал у Козловского эпизод, случившийся на 77-й минуте поединка, после которого арбитр удалил только что появившегося на поле игрока "Руха" Эрнеста Антви, показав ганскому легионеру прямую красную карточку.

Отметим, что за минуту до этого эпизода азовцы открыли счет в матче - блестящим ударом со штрафного отметился Сергей Горбунов.

Трибуны тут же начали скандировать речевки о нетрадиционной сексуальной ориентации судьи, и Козловский с ними согласен.

"Знаете, хочу на самом деле проявить уважение к команде "Мариуполь". Но чем ближе мы к Премьер-лиге, тем больше я понимаю комментарии "Динамо" о том, что такое "донецкое судейство", - цитирует Козловского клубное телевидение после матча.

"Сегодня, извините, возможно, я буду прямолинеен – сегодня все люди, которые пришли, в один голос кричали: "Судья – пед**аст". Вы знаете, мне как президенту, сложно согласиться, но реально – пед**аст".

"Посмотрите, может они думают, что люди не понимают в футболе, не разбираются, что такое дух футбола, игра, праздник. Все ради результата? Знаете, чем я ближе к Высшей лиге, тем больше понимаю, что такое "донецкое судейство".

"Сегодня мы впервые сыграли с командой Высшей лиги – да, хорошая команда, я с уважением отношусь к "Мариуполю", но вы слышали, что люди кричали. Кто-то не разбирается в футболе в этой стране? Или думают, что в футболе разбираются только донецкие команды? Мы все видим, все понимаем. Если так будет в Высшей лиге – я думаю, что наш чемпионат закончится через года два-три. Потому что с такими судьями и такой работой… Вы знаете, у меня уже есть две ходки – пусть третью дают. Но я высказываю мнение людей. И как президент, я не могу не согласиться с ним. Абсолютно согласен", - подытожил Козловский.

Речь Григория Козловского с 2:12:20.

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