"Александрия" сыграла вничью с "Гентом" в матче Лиги Европы. Футбол

Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1.

Футбольный клуб "Александрия" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы встретилась с бельгийским "Гентом". Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1, сообщает Спортарена.

Фото: twitter.com/FCO1948

"Бельгийцы вышли вперед уже на 6-й минуте матча после точного удара Лорана Депуатра. "Александрии" удалось отыграться во втором тайме. На 60-й минуте Артем Ситало принес ничью украинской команде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весь матч на поле провел украинский защитник "Гента" Игорь Пластун. Еще один украинец Роман Яремчук был заменен на 89-й минуте.

"Александрия", которая потерпела поражение в дебютном матче Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга", с 1 очком замыкает турнирную таблицу группы I. "Гент" идет на второй позиции.

В третьем туре 24 октября "Александрия" на выезде сыграет против "Сент-Этьенна". "Гент" дома примет "Вольфсбург".

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