На ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камер
Недовольными выступают женщины.
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в столице Катара – Дохе, разгорается громкий скандал, связанный с демонстрацией ТВ-картинки, сообщает sport.ua.
Дело в том, что организаторы турнира установили миниатюрные ТВ-камеры, встроенные в стартовые блоки, что явно пришлось не по душе спортсменкам.
Женщины негативно отреагировали на новые камеры, показывающие их крупным планом перед стартом с разных углов, и, что главное - сзади и снизу.
По идее организаторов, эти инновационные камеры призваны были "запечатлеть напряженный момент перед гонкой, для того, чтобы поклонники легкой атлетики по всему миру были ближе к действию, чем когда-либо прежде", - как сказано в резолюции руководящего органа легкой атлетики – ИААФ.
Но спортсенки утверждают, что камера заставляет их чувствовать вполне объяснимый этичный дискомфорт.
"Была ли женщина вовлечена в разработку этой камеры? Я так не думаю. Камеры заставляют меня чувствовать себя неловко, поскольку приходится перелезать через нее в моменты перед гонкой. Мне очень неудобно пребывать перед этой камерой в скудной беговой одежде возле стартового блока", - цитирует немецкую бегунью Джину Люкенкемпер издание.
В итоге, на основании жалоб своих участниц, немецкие атлетические боссы потребовали, чтобы отснятое видео отображалось только после того, как бегуны уже находятся на стартовых блоках.
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