"Кардифф" обязали заплатить "Нанту" 6 млн евро за игрока, который в клубе так и не появился. Футбол

Эмилиано Сала зимой погиб в авиакатастрофе.

"Кардифф" обязали заплатить "Нанту" 6 млн евро за игрока, который в клубе так и не появился
Эмилиано Сала
Фото: Ukrinform

ФИФА обязала клуб английского Чемпионшипа - "Кардифф" заплатить "Нанту" 5,3 млн фунтов (6 млн евро) за переход погибшего форварда Эмилиано Салы, сообщает Sky Sports.

Эта сумма соответствует первому платежу, который должен был выплатить валлийский клуб за трансфер игрока.

Отметим, что стороны смогут обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, между "Нантом" и "Кардиффом" разгорелся скандал из-за Эмилиано - валлийский клуб отказывался платить за футболиста.

В свою очередь, французы настаивали на выплате им полной суммы трансфера – 15 млн фунтов.

19 января клуб тогда еще Английской Премьер-Лиги - "Кардифф Сити" на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда "Нанта" Эмилиано Сала.

28-летний аргентинец должен был вылететь из Нанта и прибыть в Кардифф, однако частный самолет потерпел крушение при перелете из Франции – футболист и пилот самолета погибли.

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