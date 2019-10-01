На ЧМ-2019 по легкой атлетике впервые в истории в одном спринтерском забеге встретились женщины и мужчины

На чемпионате мира прошел финал первой смешанной эстафеты.

На ЧМ-2019 по легкой атлетике впервые в истории в одном спринтерском забеге встретились женщины и мужчины

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе прошел первый в истории финал в смешанной эстафете 4х400 метров.

Отметим, что в этом виде программы в забеге принимают участие по двое мужчин и женщин в каждой команде. При этом правилами соревнований не регламентирован порядок прохождения дистанции мужчинами и женщинами.

В частности, сборная Польши так составила заявку, что, когда у соперников на второй этап вышли женщины, то у нее бежал мужчина.

В свою очередь, на последнем этапе у поляков бежала Юстина Свети, которая имела большое преимущество перед соперниками, но полька не смогла защитить свое лидерство, так как ее довольно легко обогнали спортсмены из других стран.

В итоге, сборная Польша заняла лишь 5-е место.

А победу одержала сборная США, установив новый мировой рекорд.

?? @Wil_WL3 + @allysonfelix + @courtneyokolo + @MCJR__ = ????

Team @usatf break mixed 4x400m relay world record for the second time in as many days.

?: https://t.co/C3FvuKyYh6#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/1dGk8CncaL

— IAAF (@iaaforg) 29 сентября 2019 г.
Финал:

  1. США - 3.09,34
  2. Ямайка - 3.11,78
  3. Бахрейн - 3.11,82
  4. Великобритания - 3.12,27
  5. Польша - 3.12,33
  6. Бельгия - 3.14,22

Добавим, что в 2020 году смешанная эстафета 4х400 метров будет представлена на Олимпийских играх.

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