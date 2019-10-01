На ЧМ-2019 по легкой атлетике впервые в истории в одном спринтерском забеге встретились женщины и мужчины
На чемпионате мира прошел финал первой смешанной эстафеты.
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе прошел первый в истории финал в смешанной эстафете 4х400 метров.
Отметим, что в этом виде программы в забеге принимают участие по двое мужчин и женщин в каждой команде. При этом правилами соревнований не регламентирован порядок прохождения дистанции мужчинами и женщинами.
В частности, сборная Польши так составила заявку, что, когда у соперников на второй этап вышли женщины, то у нее бежал мужчина.
В свою очередь, на последнем этапе у поляков бежала Юстина Свети, которая имела большое преимущество перед соперниками, но полька не смогла защитить свое лидерство, так как ее довольно легко обогнали спортсмены из других стран.
В итоге, сборная Польша заняла лишь 5-е место.
А победу одержала сборная США, установив новый мировой рекорд.