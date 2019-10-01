Украинский ходок на ЧМ-2019 по легкой атлетике после финиша на 50 км покинул арену в инвалидной коляске
Силе духа Марьяна Закальницкого можно только позавидовать.
Накануне на чемпионате мира-2019 по легкой атлетике, который проходит в Катаре, прошли соревнования ходоков на дистанции 50 км.
Украинский спортсмен, чемпион Европы-2018 Марьян Закальницкий завершил дистанцию на 9-м месте.
Сразу после финиша Марьяну стало плохо, и он рухнул на беговую дорожку. Пришлось вызывать бригаду скорой медицинской помощи.
Мужественный украинец до такой степени был истощен, что не смог самостоятельно покинуть трассу. Его увезли на инвалидной коляске.
Добавим, что это уже не первый случай на ЧМ-2019, когда спортсменам становится плохо. Соревнования проходят в непростых климатических условиях. Несмотря на старты поздним вечером, температура воздуха все равно превышает 30 градусов и при этом сопровождается высокой влажностью.
ЧМ-2019 в Дохе завершится 6 октября.
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Спорт
01.10.2019 05:14