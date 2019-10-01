Первая ракетка мира потренировался с профессиональными борцами сумо

Новак Джокович разнообразил свой тренировочный процесс.

Фото: ATP
В рамках рекламной кампании и подготовки к турниру ATP Rakuten Japan Open, который пройдет с 30-го сентября по 7 октября в "Стране Восходящего Солнца", первая ракетка мира Новак Джокович посетил в Токио тренировку профессиональных сумоистов.

После разминки теннисист попытался применить свои новые навыки в борьбе с сумоистом.

В соревновании, которое больше смахивало на театрализованное представление, лидер мирового тенниса, несмотря на все свои усилия, так и не смог сдвинуть с места своего соперника.

Напомним, в сумо, для определения победителя каждой схватки используются два основных правила:

  • коснувшийся первым земли любой частью тела, кроме стоп, считается проигравшим.
  • коснувшийся первым земли за пределами круга считается проигравшим.

Лишь когда серб "усыпил бдительность" соперника, ему удался результативный прием, определивший победителя "поединка".

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