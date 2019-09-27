В чемпионате Чехии пьяный в стельку лайнсмен отработал матч. Футбол

Несколько раз судья все-таки "десантировался" на траву.

В чемпионате Чехии пьяный в стельку лайнсмен отработал матч
Фото: скриншот

Один из матчей молодежного чемпионата Чехии по футболу вызвал массу вопросов относительно судейства бокового арбитра.

И дело не в том, что Милан Сефара не поспевал за развитием событий на поле, а в том, что тезке легендарного итальянского клуба попасть в унисон матча мешали естественные человеческие проблемы – он был смертельно пьян.

В попытках форсирования своих двигательных способностей Сефаре несколько раз даже пришлось вынужденно прилечь на газон.

Первыми обратили внимание на неадекватность действий лайнсмена стюарды стадиона.

Однако рефери поединка, защищая честь мундира, позволил боковому арбитру остаться в игре.

Utk?n? dorostu mezi Berounem a Slan?m... pic.twitter.com/IOJnAXsFaZ

— Sportovn? Hl??ky (@SportovniHlasky) 22 сентября 2019 г.

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