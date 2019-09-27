В Госдуме фюрера РФ заявили, что у РоSSии ноль шансов поехать на Олимпиаду-2020

Депутат Государственной думы РФ , двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, дискутируя о том, может ли РоSSия пропустить летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, заявил, что, "если то, о чем сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль", - цитируют Фетисова "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что РоSSия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. РоSSийской стороне предоставлено три недели на объяснение информации о возможных манипуляциях с данными в Московской антидопинговой лаборатории.