16-летний подросток пропустил школу ради гола в ворота "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Футбол

Люку Матесону пришлось доздавать экзамен.

16-летний подросток пропустил школу ради гола в ворота "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"
Люк Матесон
Фото: ФК "Рочдейл"

Накануне в 1/16 финала Кубка Английской лиги "Манчестер Юнайтед" у себя на "Олд Траффорд" неожиданно встретил достойное сопротивление со стороны клуба 3-го дивизиона Англии - "Рочдейла".

Основное время матча завершилось вничью 1:1 и лишь в серии пенальти манкунианцам удалось сломить сопротивление соперника – 5:3.

Отметим, что в составе гостей единственный гол забил на 78-й минуте 16-летний тинейджер Люк Матесон.

Look at those celebrations from the players, staff and fans ?

Luke Matheson's equaliser against Manchester United at Old Trafford last night ?

Watch it again, you know you want to ?#RAFC #Rochdale #MUFC pic.twitter.com/1S733mceV8

— Rochdale AFC (@officiallydale) 26 сентября 2019 г.

Примечательно, что для поездки на "Олд Траффорд" Люку пришлось пропустить в школе экзамен по психологии. На следующее утро после матча против "красных дьяволов" Матесону пришлось пойти в школу и сдать пропущенный экзамен, информирует The Telegraph.

"Образование мне очень нравится. "Рочдейл" и школа меня очень поддерживали. Я люблю учиться. Этим я хочу заниматься. Футбол не дает гарантий, - отметил Матесон. - Никогда не знаешь, что будет в будущем. Можно быть лучшим игроком в мире, но может и случиться все что угодно. Поэтому я хочу иметь запасной вариант", - цитирует Матесона издание.

В этом сезоне на счету подростка 5 матчей и 1 гол.

Добавим, что выражение "Сегодня в газете - завтра в куплете" - это про матч на "Олд Траффорд". Единственный гол за "красных дьяволов" забил 17-летний Мэйсон Гринвуд, еще вчера бывший школяром.

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