16-летний подросток пропустил школу ради гола в ворота "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Футбол

Примечательно, что для поездки на "Олд Траффорд" Люку пришлось пропустить в школе экзамен по психологии. На следующее утро после матча против "красных дьяволов" Матесону пришлось пойти в школу и сдать пропущенный экзамен, информирует The Telegraph.
"Образование мне очень нравится. "Рочдейл" и школа меня очень поддерживали. Я люблю учиться. Этим я хочу заниматься. Футбол не дает гарантий, - отметил Матесон. - Никогда не знаешь, что будет в будущем. Можно быть лучшим игроком в мире, но может и случиться все что угодно. Поэтому я хочу иметь запасной вариант", - цитирует Матесона издание.
В этом сезоне на счету подростка 5 матчей и 1 гол.
Добавим, что выражение "Сегодня в газете - завтра в куплете" - это про матч на "Олд Траффорд". Единственный гол за "красных дьяволов" забил 17-летний Мэйсон Гринвуд, еще вчера бывший школяром.