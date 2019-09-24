УЕФА утвердил Лигу конфедераций. Футбол

Третий еврокубковый клубный турнир стартует в 2021.

УЕФА утвердил Лигу конфедераций

Третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, стартует в 20121 году.

Он создан для того, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе.

Об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.

? Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.

The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo

— UEFA (@UEFA) September 24, 2019

Лига конференций будет третьим по значимости европейским клубным соревнованием, отмечает footboom.com.

Ранее сообщалось, что формат проведения соревнований, возможно, будет схож с форматом Лиги чемпионов - 32 команды будут разбиты на 8 групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференции выйдет в следующий розыгрыш Лиги Европы.

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