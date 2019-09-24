УЕФА утвердил Лигу конфедераций. Футбол

Лига конференций будет третьим по значимости европейским клубным соревнованием, отмечает footboom.com.
Ранее сообщалось, что формат проведения соревнований, возможно, будет схож с форматом Лиги чемпионов - 32 команды будут разбиты на 8 групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференции выйдет в следующий розыгрыш Лиги Европы.