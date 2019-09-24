Один из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. Футбол

Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда получил травму колена в Полтаве в матче 8-го тура Favbet Лиги против "Ворсклы" (5:0).

По информации одного из динамовских Telegram-каналов, у футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена, из-за чего Никита может пропустить более полугода.

Это означает, что Бурда может уже не вернуться на поле в этом футбольном сезоне.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко уже вызвал в сборную одноклубника Никиты - Артема Шабанова.