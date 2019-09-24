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2019-09-24
Один из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. Футбол
У Никиты Бурды подозревают разрыв "крестов".
Фото: скриншот
Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда получил травму колена в Полтаве в матче 8-го тура Favbet Лиги против "Ворсклы" (5:0).
По информации одного из динамовских Telegram-каналов, у футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена, из-за чего Никита может пропустить более полугода.
Это означает, что Бурда может уже не вернуться на поле в этом футбольном сезоне.
Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко уже вызвал в сборную одноклубника Никиты - Артема Шабанова.
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