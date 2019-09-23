IAAF в 12-й раз отказалась восстанавливать членство федерации легкой атлетики РоSSии

РоSSии грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио.

IAAF в 12-й раз отказалась восстанавливать членство федерации легкой атлетики РоSSии
Фото: iaaf.org

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз, начиная с 2015 года, приняла решение не восстанавливать статус ВсероSSийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом было объявлено после заседания совета IAAF в Дохе, передает Немецкая волна.

Таким образом, на чемпионате мира по легкой атлетике, который стартует в столице Катара 27 октября, роSSийские спортсмены вновь не смогут выступить единой командой под национальным флагом своей страны. В то же время 30 россиян смогут принять участие в турнире в качестве нейтральных атлетов.

Глава рабочей группы по восстановлению статуса ВФЛА Руне Андерсен, слова которого приводит пресс-служба IAAF, назвал ряд позиций, сделавших невозможным восстановление статуса роSSийской легкой атлетической федерации. В частности, отметил он, нашла подтверждение информация о том, что некоторые тренеры, отстраненные от работы решением Спортивного арбитражного суда (CAS), продолжают тренировать спортсменов. А это, в свою очередь, ставит под сомнение "целостность антидопинговых усилий" РоSSии.

Кроме того, указал Андерсен, группа приняла к сведению решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое на заседании Исполнительного совета в Токио инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РоSSийского антидопингового агентства (РУСАДА) международному антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Официальной причиной названы несоответствия в данных, предоставленных Москвой WADA в начале этого года.

Ранее британская газета The Telegraph сообщала, что РоSSийских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за подозрений в манипуляциях данными из Московской антидопинговой лаборатории.

Годом ранее, 20 сентября 2018 года, исполком WADA вернул РУСАДА статус соответствия кодексу, которого роSSийская организация была лишена в 2015 году из-за допингового скандала.

Главным условием восстановления в правах было предоставление роSSийской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб роSSийских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием. Однако экспертам WADA удалось скопировать базы данных только в середине января 2019 года.

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