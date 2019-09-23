Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC

Мексиканские болельщики посчитали себя обманутыми.

Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фото: TSN

Скандалом завершился главный поединок турнира UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико.

В главном бою хозяин октагона Яир Родригес встречался с американцем Джереми Стивенсом.

Поединок завершился уже на 15-й секунде.

Родригес ткнул пальцем Стивенсу в глаз, после чего рефери остановил бой. По протоколу бой признан, как несостоявшийся.

Фото: USATSI

От такого, на взгляд зрителей, несправедливого решения фаны пришли в ярость, начали освистывать судей и забросали арену бутылками и стаканами с жидкостью, а также другими предметами.

Una locura completa fue la que se vivi? luego de que se parara la pelea entre Yair Rodr?guez y Jeremy Stephens pic.twitter.com/2z0L4ILRE2

— Pato Z??iga (@pato_zuniga12) 22 сентября 2019 г.

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