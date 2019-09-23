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2019-09-23
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Мексиканские болельщики посчитали себя обманутыми.
Фото: TSN
Скандалом завершился главный поединок турнира UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико.
В главном бою хозяин октагона Яир Родригес встречался с американцем Джереми Стивенсом.
Поединок завершился уже на 15-й секунде.
Родригес ткнул пальцем Стивенсу в глаз, после чего рефери остановил бой. По протоколу бой признан, как несостоявшийся.
Фото: USATSI
От такого, на взгляд зрителей, несправедливого решения фаны пришли в ярость, начали освистывать судей и забросали арену бутылками и стаканами с жидкостью, а также другими предметами.
Una locura completa fue la que se vivi? luego de que se parara la pelea entre Yair Rodr?guez y Jeremy Stephens— Pato Z??iga (@pato_zuniga12)
pic.twitter.com/2z0L4ILRE2 22 сентября 2019 г.
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