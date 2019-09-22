"Львов" - "Олимпик" - 0:1. 8 тур. Футбол

Львов - Олимпик - 0:1 (0:0)

Гол: Политыло, 80 - с пенальти.

Нереализованный пенальти: Дийе, 45+2 (мимо ворот).

Фото: pfclviv.com

«Львов»: Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Насонов, 76), Сабино, Мартан, Педро, Алваро, Шина (Квасный, 46), Ренан (Пернамбуко, 61).

«Олимпик» (Донецк): Крынский, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Е. Пасич, Цымбалюк, Завийский (Фабиньо, 59), Имери (Г. Пасич, 69), Политыло, Тейшейра, Дийе (Джеффри, 81).

Предупреждения: Гончар, Шина, Алваро, Насонов, Борзенко - Завийский, Дийе, Имери, Политыло, Лукьянчук.

Удаление: Гончар, 45+1 (повторное предупреждение).

Матч 8-го тура Favbet-Лиги свел между собой соседей по турнирной таблице. ФК «Львов» перед отчетным поединком опережал дончан на 4 очка и в случае победы мог уйти в отрыв от последнего места. «Олимпийцам», в свою очередь, отступать было уже некуда.

Так и не познав вкуса победы за стартовые 7 поединков, подопечные Висенте Гомеса приехали во Львов с одной целью - увезти со стадиона «Укарина» 3 очка.

Испанский наставник доверил место на поле все тем же футболистам, что начинали матч с первых минут и в Мариуполе. Единственным изменением стало возвращение в состав отбывшего дисквалификацию капитана команды Гришко. Дмитрий заменил в центре обороны Ивана Зотько.

Первая 10-минутка прошла в невысоком темпе. Команды изучали друг друга, сосредоточившись на обороне собственных владений.

Первый удар по воротам, а с ним и опасный момент в исполнении обоих соперников пришелся на 15 минуту. Имери соорудил «парашут» на француза Тейшейру, который оказался неприкрытым на углу вратарской площади, но удар последнего пришёлся значительно выше цели.

Ещё через 5 минут после скидки все того же Имери уже Завийский переусердствовал с силой удара и с линии штрафной площади послал мяч выше перекладины. «Олимпик» продолжал нагнетать, моменты возникали у ворот львовян один за другим.

На 24-й минуте Матар подкараулил неудачную скидку защитника львовян на своего голкипера и едва не вышел один на один с Сарнавским. Сенегалец не стал сближаться и решил пробить из-за пределов штрафной, но вратарь хозяев поля парировал мяч перед собой. На добивании никого из дончан не оказалось...

На 33-й минуте свое мастерство продемонстрировал уже Владимир Крынский. После удара со штрафного от 7 номера хозяев поля голкипер «Олимпика» вытянул очень сложный мяч из-под перекладины. Этот эпизод стал единственной угрозой воротам гостей в первом тайме.

«Олимпик» продолжал владеть преимуществом и создавать давление на оборону соперника. Конец первого тайма стал словно копией второго в Мариуполе.

На 45-й минуте «Олимпик» получил право на пенальти. Свою команду подвёл Гончар. Защитник хозяев поля в эпизоде, который совершенно того не требовал, грубо сфолил на углу своей штрафной площади на Цымбалюке и вдобавок к пенальти получил удаление.

К мячу подошёл Матар, но вместо радости от забитого гола после его удара «олимпийцам» пришлось хвататься за голову. Нападающий не попал по воротам и счёт в матче остался ничейным.

На второй тайм команда Висенте Гомеса выходила уже в статусе явного фаворита. Нужно было дожать соперника, который и в равных составах выглядел откровенно слабее дончан. И «олимпийцы» со своей задачей справились на отлично!

Львовяне закрылись на своей половине поля, стараясь играть максимально низко и надежно.

При этом «олимпийцы» не побежали вперёд сломя голову, рискую напороться на контратаку. Вместо этого дончане принялись выстраивать позиционные атаки, задействуя фланги и короткий пас.

Ситуация на поле чем-то напоминала розыгрыш большинства в хоккее. К середине тайма «Львов» совсем закрылся и перешел, как принято говорить, на игру «на отбой», даже не помышляя об атаке.

Висенте Гомес снял Завийского и выпустил на поле Фабиньо, который спустя всего пару минут заработал для своей команды опасный штрафной. Но удар от Имери пишется в стенку.

На 68-й минуте Геннадий Пасич вступил в игру вместо Имери.

«Олимпийцы» искали брешь в насыщенной обороне соперника и нашли ее на в виде нарушения правил на Тейшейре в штрафной площади «Львова». Француз неожиданно выскочил из-за спины защитника львовян и тот, вмсето мяча со свей силы ударил по ноге полузащитнику «Олимпка». Кутаков вновь указал на «точку». Второе пенальти вызвался пробивать Политыло.

В отличии от матча в Мариуполе Сергей пробил в правый угол, Сарнавский улетел в левый - 0:1. Этот гол оказался единственным в матче.

Последние минуты поединка дончане спокойно доигрывали, перекатывая мяч, и не позволили «Львову» даже подойти к своей штрафной.

0:1 - «Олимпик» абсолютно заслуженно добывает первую победу в сезоне и приближается к идущему 11-м «Львову» на расстояние в одно очко. Браво, «олимпийцы»!