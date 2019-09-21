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2019-09-21
Главный тренер "Динамо" прослезился после победного гола Буяльского
Алексей Михайличенко не сдержал эмоций.
Алексей Михайличенко
Фото: fcdynamo.kiev.ua
На 84-й минуте матча группового этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Мальмё", Виталий Буяльский после великолепного прохода и передачи Владимира Шепелева забил гол, который оказался единственным в матче.
После решающего гола своей команды коуч киевлян Алексей Михайличенко не сумел сдержать эмоции и всплакнул.
Михайличенко можно понять - до этого поединка серия без побед у "Динамо" насчитывала 6 поединков.
Напомним, киевляне провели первый матч в еврокубках под руководством Михайличенко спустя 15 лет.
Реакция Михайличенко на кульминационный момент игры – на сайте официального вещателя Лиги Европы.
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