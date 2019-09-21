Главный тренер "Динамо" прослезился после победного гола Буяльского

На 84-й минуте матча группового этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Мальмё", Виталий Буяльский после великолепного прохода и передачи Владимира Шепелева забил гол, который оказался единственным в матче.

После решающего гола своей команды коуч киевлян Алексей Михайличенко не сумел сдержать эмоции и всплакнул.

Михайличенко можно понять - до этого поединка серия без побед у "Динамо" насчитывала 6 поединков.

Напомним, киевляне провели первый матч в еврокубках под руководством Михайличенко спустя 15 лет.

Реакция Михайличенко на кульминационный момент игры – на сайте официального вещателя Лиги Европы.