Украина пропустила Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА: тревожный сигнал для наших клубов

В первом туре еврокубков у наших команд лишь одна победа.

Украина пропустила Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА: тревожный сигнал для наших клубов
Фото: UEFA.com

Накануне завершился первый тур группового турнира еврокубков УЕФА – Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Три представителя от Украины – "Шахтер", "Динамо" и "Александрия" набрали на всех 2 очка (за победу начисляется два очка, за ничью - 1), которые принесли в нашу копилку киевляне благодаря своей победе над Мальмё.

Таким образом, украинские клубы в текущем евросезоне внесли свой вклад следующим образом:

  • "Шахтер" - 4 очка (все - бонусные)
  • "Заря" - 4 очка (вылетела)
  • "Динамо" - 2,5 очков
  • "Мариуполь" - 0,5 очка (вылетел)
  • "Александрия" - 0 очков

Украина опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов. От Бельгии отставание увеличилось с 3 до 3,6 баллов. При этом нас еще и прошли Нидерланды, которые поднялись сразу на две позиции, и теперь опережают Украину на 0,25 балла.

Отметим, что десятая позиция теряет определенные привилегии (второй призер национального чемпионата стартует в Лиге Чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап ЛЧ.

Добавим, что отрыв Украины от занимающей 11-е место Турции увеличился с 0,3 до 0,5 балла.

Эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон 2021/2022.

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