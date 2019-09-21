"Александрия" потерпела поражение в дебютном матче Лиги Европы. Футбол

Украиныский клуб на выезде уступил немецкому "Вольфсбургу" - 3:1.

"Александрия" потерпела поражение в дебютном матче Лиги Европы

Футбольный клуб "Александрия" потерпел поражение в матче первого тура группового турнира Лиги Европы.

Дебютант ЛЕ на выезде уступил немецкому "Вольфсбургу" - 3:1.

Матч окончен. 3:1#ВольфсбургАлександрия #WOBFCO pic.twitter.com/9ArPd8vIb2

— ФК ”Александрия” (@FCO1948) September 19, 2019

В первом тайме украинский клуб пропустил два гола, а во втором тайме команды обменялись голами. Мяч в ворота "Вольфсбурга" забил Евгений Банада.

Напомним, в групповом этапе ЛЕ команда Владимира Шарана также сыграет с бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьенном".

Как сообщалось, киевское "Динамо" с победы стартовало в групповом турнире Лиги Европы УЕФА. В домашнем матче киевляне с минимальным счетом обыграли шведский "Мальме".

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