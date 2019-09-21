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2019-09-21
"Александрия" потерпела поражение в дебютном матче Лиги Европы. Футбол
Украиныский клуб на выезде уступил немецкому "Вольфсбургу" - 3:1.
Футбольный клуб "Александрия" потерпел поражение в матче первого тура группового турнира Лиги Европы.
Дебютант ЛЕ на выезде уступил немецкому "Вольфсбургу" - 3:1.
Матч окончен. 3:1— ФК ”Александрия” (@FCO1948)
#ВольфсбургАлександрия #WOBFCO pic.twitter.com/9ArPd8vIb2 September 19, 2019
В первом тайме украинский клуб пропустил два гола, а во втором тайме команды обменялись голами. Мяч в ворота "Вольфсбурга" забил Евгений Банада.
Напомним, в групповом этапе ЛЕ команда Владимира Шарана также сыграет с бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьенном".
Как сообщалось, киевское "Динамо" с победы стартовало в групповом турнире Лиги Европы УЕФА. В домашнем матче киевляне с минимальным счетом обыграли шведский "Мальме".
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