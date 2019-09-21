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2019-09-21
Лига Европы: "Динамо" дома обыгрывает "Мальме". Футбол
Лига Европы
Группа B
«Динамо» (Украина) - «Мальме» (Швеция) - 1:0 (0:0)
Виталий Буяльский. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Гол: Буяльский, 84.
«Динамо» (Украина): Бойко, Кадар, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Вербич, Цыганков (Караваев, 90+1), Родригеш (Беседин, 72).
«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Беймо (Ларссон, 57), Рикс, Кристиансен (Антонссон, 73), Левицки, Траустасон (Галл, 86), Баширу, Розенберг.
Предупреждения: Вербич, 51. Кристиансен, 63.
Судья: Ставрев (Македония).
19 сентября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».
«Копенгаген» (Дания) - «Лугано» (Швейцария) - 1:0 (0:0)
Гол: Сантос, 50.
«Копенгаген»: Юнссон, Бенгтссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Зека, Стаге, Фальк (Овьедо, 79), Фишер (Биель, 79), Сотириу, Сантос (Дарами, 76).
«Лугано»: Бауманн, Дапрела, Лаванши, Марич, Яо (Холендер, 70), Кечкеш, Вечеи (Дальмонте, 82), Куштодиу, Саббатини, Боттани (Араторе, 49), Карлиньос Жуниор.
Предупреждения: Вечеи, 67. Карлиньос Жуниор, 90+1.
Судья: Вериссиму (Португалия).
19 сентября. Копенгаген. Стадион «Паркен».
Перед отчетной игрой у «Динамо» образовалась неприятная серия из шести поединков без побед во всех турнирах. Такие результаты заставили футболистов собраться в мужском коллективе, высказать друг другу претензии и найти выход из сложившейся ситуации.
Как заверил капитан команды Сергей Сидорчук накануне встречи с «Мальме», разговор получился конструктивным и теперь динамовцы готовы к высоким свершениям.
По сравнению с матчем с «Десной», который «бело-синие» неожиданно проиграли, тренерский штаб сделал сразу шесть изменений в стартовом составе. В защите вместо Бурды (дисквалификация) и Караваева вышли Шабанов и Кендзера, в средней линии Шепелев, Сидорчук и Вербич заменили Кадири, Гармаша и де Пену, а на острие атаки вместо Беседина играл Родригес.
Со стартом поединка у динамовцев не было заметно огромного желания наконец прервать неприятную для себя серию. События на поле развивались довольно медленно, а иногда гости опасно подходили к воротам нашей команды. За весь тайм у хозяев можно вспомнить разве что два удара Буяльского – один был заблокирован, а после второго мяч пролетел рядом со стойкой.
В перерыве, получив подсказки от тренеров, динамовцы вышли с целью забить любой ценой, причем сделать это как можно скорее. И моменты стали возникать один за другим. Вербич пробивал со стандарта от левого угла штрафной, Буяльский выходил один на один с вратарем, Шабанов пробивал головой с близкого расстояния после навеса с углового – во всех случаях надежно, порой демонстрируя невероятную реакцию, действовал голкипер гостей Далин. А еще были неточные удары Родригеса, Сидорчука, Цыганкова...
Наконец, вздохнуть с облегчением болельщики, которые пришли на трибуны, а также многочисленные поклонники у экранов телевизоров смогли на 84-й минуте. Шепелев классно разогнал атаку «бело-синих» и блестящим пасом вывел к воротам Буяльского - Виталий, второй раз в матче оказавшись лицом к лицу с голкипером, на этот раз смог отправить мяч в ворота.
Буквально в следующей после взятия ворот атаке динамовцы могли сразу пропустить, когда Антонссон замыкал прострел с левого фланга, но мяч пролетел рядом с девяткой. В дальнейшем подопечные Алексея Михайличенко действовали осторожнее у своих ворот и довели матч до такой важной победы.
Учитывая, что в параллельном матче группы «Копенгаген» дома обыграл «Лугано» (1:0), «Динамо» вместе с датским клубом возглавило турнирную таблицу.
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