Сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф Евро-2019

В последнем туре в группе D украинцы сыграют со сборной Польши.

Сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф Евро-2019
Фото: buksport.cv.ua

Мужская сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы-2019.

18 сентября украинская сборная победила сборную Эстонии в трех сетах: 25:17, 25:15, 25:14.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"Мужская сборная Украины по волейболу одерживает убедительную победу над Эстонией 3:0 (25:17, 25:15, 25:14) и досрочно выходит в плей-офф чемпионата Европы", - говорится в сообщении.

Вони це зробили!!!????

Чоловіча збірна України з волейболу здобуває переконливу перемогу над Естонією 3:0 (25:17, 25:15, 25:14) і достроково виходить у плей-офф чемпіонату Європи.

Вітаємо команду Угіса Крастіньша. ???
Хлопці, ми пишаємося вами!??@CEVolleyball pic.twitter.com/V07rvdHl2f

— НОК України (@OlympicUA) September 18, 2019

Ранее украинские волейболисты обыграли чехов и черногорцев (оба матча - 3:1) и уступили команде Нидерландов (0:3).

Победа в стартовом туре Евро-2019 над чехами стала для сборной Украины первой в финальных стадиях турниров за 22 года - с 1997-го.

В последнем туре в группе D украинцы сыграют с польскими волейболистами. Даже в случае поражения наша сборная не опустятся ниже 4-го места, которое дает право играть в плей-офф.

В своей истории Украина дважды выходила в плей-офф Евро - в 1993 и 1997 годах, но с третьего места и разыгрывала 5-8 позиции, не претендуя на победу.

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