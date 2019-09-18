Лига чемпионов: "Славия" едва не выиграла на "Сан-Сиро". Футбол

Группа F

«Интер» (Италия) - «Славия» (Чехия) - 1:1 (0:0)

Голы: Олайинка, 63 (0:1). Н.Барелла, 90+2 (1:1).

Ромелу Лукаку. Фото: gazzetta.it

«Интер» (Милан): Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Гальярдини, Сенси, Кандрева (В.Лазаро, 50), Лукаку, Мартинес (М.Политано, 72. Н.Барелла, 90+2).

«Славия» (Прага): Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Хушбауэр, Станчу, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Траоре (Я.Зелены, 60), Олайинка (Л.Провод, 85).

Предупреждения: Говорка, 40. Асамоа, 55. Мартинес, 66. М.Политано, 83. Соучек, 90+1.

Судья: Бюке (Франция).

17 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Славия» более чем достойно противостояла лидеру итальянского чемпионата, который никак не мог забить в первом еврокубковом матче под началом Антонио Конте. К проблемам «Интера» с реализацией в начале второго тайма добавилась травма отлично начавшего сезон ветерана Кандревы.

Его вынужденная замена не лучшим образом сказалась на игре черно-синих, тогда как чехам несчастье в виде вынужденной замены Траоре пошло на пользу. Свежий Зелены заставил Хандановича вытягивать мяч из нижнего угла, после чего добивание Олайинки повергло «Интер» в шок. Хозяева поплыли и рисковали по горячим следам пропустить еще пару раз.

И все же в концовке «Интер» сумел избежать катастрофы. Сенси со штрафного попал в перекладину, а на отскоке отличился Барелла. В этот момент шла вторая из восьми добавленных арбитром минут.

Итальянцы воодушевились, и едва не вырвали победу, однако пока они выглядят аутсайдером в грядущем противостоянии с «Боруссией» и «Барселоной».

«Боруссия» Д (Германия) - «Барселона» (Испания) - 0:0

Нереализованный пенальти: Ройс, 57 (вратарь).

«Боруссия» (Дортмунд): Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Рафаэл Геррейру, Санчо, Витсель, Дилэйни, Ройс, Азар (Брандт, 73), Пако Алькасер (Брун Ларсен, 87).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Жорди Альба (Сержи Роберто, 40), Артур, Бускетс (Ракитич, 60), де Йонг, Фати (Месси, 59), Суарес, Гризманн.

Предупреждения: Дилэйни, 15. Азар, 47. Пике, 50. Семеду, 55. Ракитич, 70.

Судья: Хацеган (Румыния).

17 сентября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Звезды и фавориты Год тому назад вряд ли можно было предположить, что фаворитом в матче «Боруссии» и «Барселоны» будут не каталонцы. Но сейчас перед матчем только самые отчаянные болельщики «Барсы» верили, что их команда способна обыграть «Боруссию» на «Сигнал Идуна Парк». Слишком хороши «шмели», и слишком ослаблены сине-гранатовые. Месси наконец попал в заявку, но всем было понятно, что тренер не будет рисковать здоровьем главной звезды ради первой встречи матча группового турнира. Вместо Лео на его позиции вышел - барабанная дробь - 16-летний Ансумане Фати, дебютировавший в Лиге чемпионов. Тренер гостей Вальверде наверняка держал в уме, что по ходу матча он выпустит одного рекордсмена вместо другого, особенно если счет будет не в пользу «Барсы». Вероятность неудачного исхода была высока, и «Сигнал Идуна Парк» ждал выхода Месси, нисколько не боясь футбольного гиганта. План «Боруссии» на игру Вальверде выставил практически тот же состав, что и в матче против «Валенсии» на «Камп Ноу», только вместо Переса в старте оказался Суарес. «Боруссия» тоже сделала одну перестановку: три дня назад в старте против «Байера» вышел Вайгль, во вторник его место занял Азар. К этому матчу по-особому готовился Пако Алькасер, который за несколько дней до встречи намекнул, что не все в «Барселоне» хорошо обращались с нападающим. «Боруссия» была идеально готова к этому матчу, а «Барселона» почти научилась играть без Месси. План Люсьена Фавра оказался прост: в первые минуты матча задавить соперника мощным прессингом, не давая привыкнуть к мячу и начать свое бесконечное владение. Это работало, но забить сразу не получилось, и хозяева откатились назад. «Барса» расставилась в привычные 4-3-3, где Суарес был в центре нападения, Гризманн атаковал слева, а Фати - справа. Эти двое обычно занимают противоположные позиции, и полчаса спустя Вальверде велел им поменяться флангами, но рокировка не помогла. В позиционной защите «Боруссия» была хороша, Хуммельс снимал весь верх, и опорники не давали нападающим соперника развернуться и вбежать в штрафную с мячом. «Барса» атакует позиционно Каталонцы не изобрели ничего нового: все то же владение с попытками прорваться в штрафную площадь через пас. Дирижером атаки был Артур, который разгонял атаки через центр, в то время как де Йонг занял теневую позицию. Выглядело это необычно, но к голам не приводило. У «Барсы» к тому же травмировался Альба: пробивая по мячу, дернул мышцу на ноге. Испанца заменили на Серхи Роберто, который ушел на правый фланг защиты. Семеду перешел налево, и это еще один тактический сюрприз от Вальверде: португалец раньше вообще не рассматривался как возможный игрок левой бровки. «Барселона» рассчитывала что-то придумать, владея мячом, а «Боруссия» пыталась взять свое в контратаке. Защищались гости гораздо хуже, чем атаковали. Пике и Лангле два раза чуть не привезли по голу в свои ворота, но один раз простил Алькасер, а второй уже вытащил тер Штеген. «Боруссия» заслужила гол, но удача благоволила сопернику. Тер Штеген спасает Месси начал разминаться еще в перерыве. Видно было, что команде его не хватает. На второй тайм гости вышли разобранными, хуже всех выглядел Семеду, который явно не подходит для игры слева. Сначала португалец глупо потерял мяч в позиционной атаке, потом сфолил в штрафной площади на Санчо. Ройс пробил пенальти - и «Барсу» спас тер Штеген, отбивший плотный удар капитана «Боруссии». Это уже четвертый отраженный 11-метровый Марка-Андре из шести, что ему били в Лиге чемпионов. Месси вышел вместо Фати на последние полчаса, чтобы усилить действия команды в атаке. Видимо, Вальверде подозревал, что «Барселона» рано или поздно пропустит, и нужно хотя бы забить свой гол. «Боруссия» била в створ и мимо, пока каталонцы пытались отодвинуть игру от своей штрафной площади и хотя бы пробить по воротам Бюрке. Единственное, что удалось гостям под конец матча - держать мяч в позиционной атаке и не давать «Боруссии» возможности убежать в контратаку. С такой задачей команда Вальверде справилась, но дальше в Лиге чемпионов срочно нужно придумывать что-то новое. «Боруссия» же может быть спокойна: при такой игре выход из группы гарантирован, дальше все будет в руках и ногах команды Фавра. «Шмели» готовы покорять Европу.