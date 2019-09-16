"Шахтер" получит от УЕФА крупную сумму в качестве бонуса. Футбол

Банковский счет "горняков" пополнится на 21 млн евро.

"Шахтер" получит от УЕФА крупную сумму в качестве бонуса
Фото: blogspot.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит 21 млн евро бонуса "Шахтеру" за участие в Лиге Чемпионов, сообщает sportarena.com со ссылкой на информацию Kicker.

"Горняки" получат эту часть денег из общей суммы выплат (585 млн евро) от УЕФА для европейских клубов.

Распределение происходило при учете таблицы коэффициентов УЕФА за последние 10 лет, в течение которых "Шахтер" лишь один раз (сезон 2016/17) не попал в групповой этап ЛЧ.

Больше всего получит мадридский "Реал" (35,46 млн), затем "Барселона" (34,35 млн), а на третьем месте "Бавария" (33,24 млн).

В новом розыгрыше ЛЧ "Шахтер" сыграет в группе с "Манчестер Сити", "Аталантой" и загребским "Динамо".

В первом туре "горняки" в среду будут принимать английский клуб, начало поединка – в 22:00.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Аргентина вышла в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)  Аргентина вышла в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)  
Депутат Верховной Рады стал двукратным чемпионом мира по борьбеДепутат Верховной Рады стал двукратным чемпионом мира по борьбе
Украинский гроссмейстер Пономарев пожаловался на РУСАДА: его два часа проверяли на допингУкраинский гроссмейстер Пономарев пожаловался на РУСАДА: его два часа проверяли на допинг
В драматичном матче с двумя овертаймами определился первый финалист чемпионата мира по баскетболуВ драматичном матче с двумя овертаймами определился первый финалист чемпионата мира по баскетболу
Украина передала Австрии дзюдоиста, подозреваемого в педофилииУкраина передала Австрии дзюдоиста, подозреваемого в педофилии
Блок рекламы


Похожие новости
Летом футбольные агенты заработали на трансферах свыше 500 млн долл.Летом футбольные агенты заработали на трансферах свыше 500 млн долл.
Иранская болельщица подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов. ФутболИранская болельщица подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов. Футбол
"Милан" и "Интер" потратят годовой бюджет "Динамо" на снос "Сан-Сиро". Футбол"Милан" и "Интер" потратят годовой бюджет "Динамо" на снос "Сан-Сиро". Футбол
Футболиста "Барселоны" приговорили к 2 годам и 8 месяцам тюрьмыФутболиста "Барселоны" приговорили к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы
"Милан" поздравил свою фанатку со 100-летним юбилеем, подарив ей футболку с автографами игроков"Милан" поздравил свою фанатку со 100-летним юбилеем, подарив ей футболку с автографами игроков
Макрон извинился перед премьер-министром Албании за конфуз, который случился перед матчем Евро-2020. ФутболМакрон извинился перед премьер-министром Албании за конфуз, который случился перед матчем Евро-2020. Футбол
Коноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии. ФутболКоноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии. Футбол
Сборная Украины обыграла Литву в матче отбора Евро-2020. ФутболСборная Украины обыграла Литву в матче отбора Евро-2020. Футбол
Тренер английской команды лишился пальца во время футбольного матчаТренер английской команды лишился пальца во время футбольного матча
Стала известна причина приезда президента УЕФА в Украину. ФутболСтала известна причина приезда президента УЕФА в Украину. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости