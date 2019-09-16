"Шахтер" получит от УЕФА крупную сумму в качестве бонуса. Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит 21 млн евро бонуса "Шахтеру" за участие в Лиге Чемпионов, сообщает sportarena.com со ссылкой на информацию Kicker.

"Горняки" получат эту часть денег из общей суммы выплат (585 млн евро) от УЕФА для европейских клубов.

Распределение происходило при учете таблицы коэффициентов УЕФА за последние 10 лет, в течение которых "Шахтер" лишь один раз (сезон 2016/17) не попал в групповой этап ЛЧ.

Больше всего получит мадридский "Реал" (35,46 млн), затем "Барселона" (34,35 млн), а на третьем месте "Бавария" (33,24 млн).

В новом розыгрыше ЛЧ " Шахтер " сыграет в группе с "Манчестер Сити", "Аталантой" и загребским " Динамо ".

В первом туре "горняки" в среду будут принимать английский клуб, начало поединка – в 22:00.