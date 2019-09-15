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2019-09-15
Сербия - пятая на чемпионате мира (ВИДЕО)
Сборная Сербии обыграла команду Польши в матче за 5-е место чемпионата мира-2019.
Встреча закончилась в пользу сербов со счетом 90:81.
Фото: fiba.com
В финале ЧМ-2019 сыграют Испания и Аргентина, а в матче за бронзу - Франция и Австралия.
Баскетбол
ЧМ-2019
Мужчины
Матч за 5-е место
Сербия - Чехия - 90:81 (20:20, 21:30, 28:12, 21:19)
14 сентября.
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