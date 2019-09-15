Сербия - пятая на чемпионате мира (ВИДЕО)  

Сборная Сербии обыграла команду Польши в матче за 5-е место чемпионата мира-2019.
 
Встреча закончилась в пользу сербов со счетом 90:81.
 
Фото Сербия - пятая на чемпионате мира (ВИДЕО)
Фото: fiba.com
В финале ЧМ-2019 сыграют Испания и Аргентина, а в матче за бронзу - Франция и Австралия.
 
Баскетбол
 
ЧМ-2019
 
Мужчины
 
Матч за 5-е место
 
Сербия - Чехия - 90:81 (20:20, 21:30, 28:12, 21:19)
 
14 сентября.
 

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