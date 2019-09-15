Сербия - пятая на чемпионате мира (ВИДЕО)  

Сборная Сербии обыграла команду Польши в матче за 5-е место чемпионата мира-2019.

Встреча закончилась в пользу сербов со счетом 90:81.

Фото: fiba.com

В финале ЧМ-2019 сыграют Испания и Аргентина, а в матче за бронзу - Франция и Австралия.

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Матч за 5-е место

Сербия - Чехия - 90:81 (20:20, 21:30, 28:12, 21:19)

14 сентября.