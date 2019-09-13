Президент "Реала" хочет организовать на "Сантьяго Бернабеу" рекордный по посещаемости теннисный матч

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что уже давно вынашивает идею организовать теннисный матч легендарных Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на домашней арене "Реала" - "Сантьяго Бернабеу".

"Много раз я уже пытался организовать их матч на "Бернабеу", в том числе, чтобы побить рекорд книги Гиннесса по количеству зрителей на подобном поединке", - цитирует президента "Королевского клуба" AS.

"Постоянно выходит, что кто-то из них травмирован или не может. К счастью, они продолжают карьеру и еще будет время", - сообщил Перес.

Отметим, что вторая и третья ракетки мира проведут выставочный матч в феврале следующего года в Южной Африке. Ожидается, что на поединок придут посмотреть 50 тыс. болельщиков, что и станет новым рекордом.

Известно, что Надаль является ярым поклонником "Реала".

Интересно, что родной дядя Рафаэля - Мигель Анхель Надаль в свое время выступал за принципиальнейших соперников мадридцев - "Барселону".