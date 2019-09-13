Депутату парламента пришлось отказаться от финала Бриллиантовой лиги из-за депутатской присяги

Ольга Саладуха отказалась от поездки в Цюрих.

Депутату парламента пришлось отказаться от финала Бриллиантовой лиги из-за депутатской присяги
Ольга Саладуха
Фото: glavcom.ua

Чемпионка мира-2011 и чемпионка Европы-2010 Ольга Саладуха, специализирующая в прыжках в длину и тройном прыжке, и которая прошла в Верховную Раду от партии "Слуга Народа", рассказала, как ей удается совмещать работу в парламенте и спорт.

"Сейчас для меня все это еще непривычно. Чувствую себя спортсменкой, комфортнее мне именно в спортивной среде. Можно сказать, пока я мысленно перестраиваюсь, - цитирует Саладуху Glavcom.ua.

При этом Саладуха отметила, что пропустила финал Бриллиантовой лиги из-за того, что в этот же день проходила присяга народного депутата.

"Я туда отобралась, но стартовать 29 августа в Цюрихе не смогла, ибо в этот день проходила присяга народного депутата. Пропустить такое события не могла. Пришлось выбирать.

Также отказалась от матчевой встречи Европа-США, которая состоялась 9-10 сентября в Минске", - уточнила спортивный нардеп.

Добавим, что Ольга возглавила подкомитет парламента по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности.

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