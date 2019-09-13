Ломаченко "завязал" с боксом в этом году, - промоутер

Только большое предложение может изменить решение украинца.

Ломаченко "завязал" с боксом в этом году, - промоутер
Василий Ломаченко и Боб Арум
Фото: Boxing Sсene

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) больше не выйти в ринг до конца 2019 году, утверждает его промоутер Боб Арум.

"Я говорил с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом на этой неделе и он сказал, что Ломаченко лучше подождет победителя боя Комми – Лопес, если не поступит предложение о большом поединке в этом году. Так что он готов ждать победителя этого боя, - цитирует Арума Boxing Scene.

Добавим, что Ломаченко уже четвертый раз в профессиональной карьере может провести всего два поединка за год.

Напомним, бой за единственный недостающий в коллекции Ломаченко пояс – IBF между "держателем" пояса Ричардом Коми и Теофимо Лопесом состоится 14 декабря.

Таким образом, Ломаченко вероятней всего проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в марте-апреле 2020 года. Следовательно, простой украинца может составить более полугода.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии. ФутболКоноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии. Футбол
Молодежная сборная Украины стартовала в отборе Евро-2021 с пораженияМолодежная сборная Украины стартовала в отборе Евро-2021 с поражения
В гонке Формулы-3 в итальянской Монце произошла жуткая аварияВ гонке Формулы-3 в итальянской Монце произошла жуткая авария
Громкой сенсацией завершился финал US Open у женщинГромкой сенсацией завершился финал US Open у женщин
Дубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против ИзраиляДубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против Израиля
Блок рекламы


Похожие новости
Определена предварительная дата боя Ломаченко за звание абсолютного чемпионаОпределена предварительная дата боя Ломаченко за звание абсолютного чемпиона
Ломаченко стал обладателем трех чемпионских поясов (ВИДЕО)  Ломаченко стал обладателем трех чемпионских поясов (ВИДЕО)  
Ломаченко завоевал третий чемпионский поясЛомаченко завоевал третий чемпионский пояс
Ломаченко попытался на пресс-конференции отобрать вакантный пояс WBC у КэмпбеллаЛомаченко попытался на пресс-конференции отобрать вакантный пояс WBC у Кэмпбелла
Перед чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в ЛондонеПеред чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в Лондоне
Италию могут лишить права проведения Олимпийских игр в 2026 годуИталию могут лишить права проведения Олимпийских игр в 2026 году
Ломаченко получил оригинальную поддержку от украинских парашютистовЛомаченко получил оригинальную поддержку от украинских парашютистов
Промоутер Усика заявил, когда украинец проведет бой с победителем реванша Руис – ДжошуаПромоутер Усика заявил, когда украинец проведет бой с победителем реванша Руис – Джошуа
Потенциальный соперник Ломаченко нокаутом защитил титул чемпионаПотенциальный соперник Ломаченко нокаутом защитил титул чемпиона
Ломаченко за следующий бой заработает рекордный гонорар в своей карьереЛомаченко за следующий бой заработает рекордный гонорар в своей карьере
Последние новости
Подгружаем последние новости